Balaídos encara la recta final para estrenar nuevo césped: estará listo para el Celta Fortuna-Andorra

El Celta está próximo a solventar el problema que afectaba directamente al estado del césped de Balaídos y que motivó la suspensión del primer encuentro del curso, el que iba a tener lugar este pasado fin de semana ante el Osasuna.

Este mismo miércoles, el club olívico informaba sobre el "buen ritmo" al que avanzaban los trabajos para dotar al municipal vigués de un nuevo césped. En este sentido, aclararon, todos los esfuerzos están puestos en que llegue en las mejores condiciones para acoger el Celta Fortuna - Andorra.

El club ha calificado este partido, que se disputará el lunes, 24 de agosto, a las 19:00 horas, de "histórico". "El club quiere hacer un llamamiento al celtismo para que acompañe al filial desde el primer día y forme parte de una temporada que ya ha quedado grabada en la historia del club", han dicho.

Un hongo cuya evolución favorable se frenó

El director de Infraestructuras del Celta, Carlos Cao, explicó lo ocurrido en Balaídos. Tras detectarse la presencia de un hongo en el terreno de juego, el club olívico lo puso en conocimiento de LaLiga. "El campo se puso enfermo", subrayó.

Tras atajarse la enfermedad y conseguir una evolución "buena y continua" -algo que ratificaron los propios técnicos de LaLiga-, lo cierto es que el campo sufrió una involución. Lo anterior volvió a comunicarse a los citados técnicos, que llevaron a cabo una segunda evaluación.

Debido a la proximidad del encuentro ante el Fortuna, el club decidió abordar la situación con maquinaria para desmontar el césped y sustituirlo por uno nuevo. "Era el cambio que teníamos previsto para más adelante", precisó Cao, quien aprovechó la coyuntura para lamentar el aplazamiento del partido del primer equipo. "Queremos dar las gracias al Osasuna por su entendimiento y colaboración", concluyó el director de infraestructuras. "También pedirle disculpas a su afición"