La nueva grada de Gol toma forma: "Seguimos la construcción a mucho ritmo"

La nueva grada de Gol del estadio de Balaídos toma forma. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado este martes sobre la instalación del cuarto tramo de la malla elevada que sostiene la cubierta de este fondo del templo celeste.

"Seguimos a mucho ritmo en la construcción de la nueva grada de Gol", ha afirmado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación. Así, ha recordado que la obra acabará a finales de este año 2026.

En esta línea, ha explicado que este miércoles se instalará el cuarto tramo de la malla elevada que sostiene la cubierta de la grada. "Llevamos ya cuatro de las 16", ha incidido, así como ha asegurado que ya se han colocado los asientos de Gol Baixo.

La grada acogerá a 7.000 espectadores, con los que el estadio del Celta de Vigo alcanzará un aforo total de 31.000 personas. Ahora bien, el alcalde ha recordado que "tenemos que actuar en la grada de Tribuna para el Mundial" que se celebrará en España en 2030.

"Ya estamos en este momento actuando allí, en los colectores, retirándolos. Por tanto, también para esto vamos en buen ritmo", ha añadido Caballero, que ha vuelto a señalar la "dificultad" a la que se enfrenta el proyecto: "La Xunta de Galicia y la Deputación no quieren que seamos mundialistas".

De esta forma, el regidor socialista ha criticado la postura mantenida por los entes autonómico y provincial, ambos gobernados por el Partido Popular. "No quieren pagar la parte de la ampliación de la grada de Tribuna que les corresponda, que es la tercera parte", ha sentenciado.

Reacción provincial

La vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha expresado su "alegría por los avances" de la reconstrucción de la grada de Gol. Así, ha recordado que la obra se está financiando "a partes iguales" con el Concello de Vigo, es decir, el ente provincial aporta 13 millones de euros.

"Está claro que estamos construyendo un gran estadio para el celtismo y para la ciudad", ha afirmado, así como ha expresado su "plena disposición a participar financieramente en las actuaciones que necesite el estadio de Balaídos para ser sede del Mundial".

En este sentido, ha lamentado que "no les permitiese" cofinanciar el traslado de los colectores. "El gobierno local encargó la actuación a Aqualia, dejándonos fuera", ha defendido Luisa Sánchez en un audio distribuido a los medios de comunicación.