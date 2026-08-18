El celeste enamora al mundo del fútbol: la camiseta del Celta, la más buscada de LaLiga

Nueva temporada y el celeste vuelve a situarse como el color favorito de miles de aficionados al fútbol. Las camisetas del Celta para la nueva temporada se cuelan entre las más buscadas de Europa.

A la espera de cerrar el mercado de fichajes y a pocos días del inicio oficial de la temporada, el club olívico está de enhorabuena tras volver a acertar con el diseño de sus equipaciones.

Las nuevas elásticas del Celta registraron un incremento del 58% de búsquedas globales durante el último mes. Así, la celeste y sus compañeras de viaje se sitúan entre las diez camisetas que más crecen en interés.

Además, según el análisis llevado a cabo por JD Sports, es la única camiseta de LaLiga que se cuela en el top 15 de camisetas más buscadas del mundo. "A celeste non entende de fronteiras", presumía el club hace unos días en sus redes.

Celeste, rojo, blanco crema y azul marino son la combinación de colores que protagonizan la colección del Celta para la temporada 2026/27. "Máis identidade. Máis Celta", es el lema de la campaña con la que anunciaron las prendas.