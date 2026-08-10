El Celta pone a la venta las entradas para el partido frente al Bilbao: Desde los 20 euros

El Celta ya ha puesto a la venta las entradas para el encuentro entre los olívicos y el Athletic Club de Bilbao, que se celebrará el domingo, día 30 de agosto. Será el segundo partido de la temporada en Balaídos y arrancará a las 21:30 horas.

La cita deportiva, especial por el hermanamiento entre ambas aficiones, ya tiene a la venta las entradas. Desde esta tarde y durante las primeras 24 horas, quien esté en disposición del carnet celtista ya podría adquirir la suya con precios que van desde los 20 euros. A partir de este martes, a las 16:00 horas, la venta se abrirá al público general, con localidades desde los 25 euros.

Desde el RC Celta informan que los asistentes podrán disfrutar de otras actividades previstas -se puede obtener más información en la página del club- como vivir el calentamiento a pie de campo, descubrir los rincones del estadio o disfrutar de experiencias únicas, como ser abanderado del encuentro o lanzar penaltis sobre el césped al finalizar el partido.