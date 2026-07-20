Balaídos recibirá este martes los casi 800 asientos disponibles para iniciar la temporada en Gol

Abel Caballero visita las obras de la grada de Gol, en Balaídos. Concello de Vigo

El Celta empezará el curso deportivo con un mayor aforo en su estadio pese a las obras de reforma que, en los últimos meses, se han estado llevando a cabo en la grada de Gol.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, se trasladó a Balaídos para conocer, de primera mano, el avance de la intervención. Este martes, el ente local "recibirá" los 791 asientos nuevos de Gol Baixo, que se pondrán a disposición del club vigués la próxima semana. "En agosto el Celta comenzará ganando y con las gradas en funcionamiento", insistió el alcalde.

Con estos casi 800 asientos nuevos, la grada tendrá el doble de espacio disponible respecto a la anterior temporada, en la que se empleó una grada supletoria.