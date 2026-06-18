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Celta de Vigo

Ya es oficial: el Celta desvela los primeros amistosos de la pretemporada 2026-2027

Los de Giráldez comenzarán su andadura la próxima campaña contra el Braga y contra el Sporting de Gijón

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Con el Mundial en juego, el Celta ya apunta a la ilusionante temporada 2026/2027. El club olívico ha desvelado los primeros amistosos de la pretemporada, que enfrentará a los de Giráldez contra dos equipos vecinos.

Campaña de abonados del Celta para la temporada 2026-2027

Los jugadores del Celta comenzarán la pretemporada el 7 de julio. No acudirán a la cita ni Borja Iglesias ni Carl Starfelt que aún estarán disputando previsiblemente la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, el primer amistoso de la pretemporada tendrá lugar un día antes de la gran final mundialista. El 18 de julio, los celestes viajarán al Estadio Municipal de Braga para enfrentarse al SC Braga. Un encuentro de altura para medir fuerzas con un rival europeo, clasificado a la Conference League.

Siete días más tarde, Iago Aspas y compañía disputarán el segundo encuentro de preparación contra el Sporting de Gijón. En este caso, el partido se disputará el 25 de julio, Día de Galicia, en A Lomba, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Próximamente se darán a conocer los horarios de ambos encuentros que inaugurarán el calendario de pretemporada del primer equipo con el "objetivo de preparar de la mejor manera un nuevo e ilusionante curso", señalan desde el club olívico en un comunicado.