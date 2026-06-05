Javi Rodríguez se estrena con la Selección Española en Riazor y Borja Iglesias pone rumbo al Mundial

A Madroa está de vuelta en la Selección Española masculina de fútbol. El canterano celeste Javi Rodríguez ha debutado este jueves con "La Roja" durante el partido disputado en el estadio de Riazor, en A Coruña, contra Irak.

El defensa de Poio fue uno de los nueve jugadores de apoyo seleccionados por Luis de la Fuente para participar en los entrenamientos y en el amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comienza la semana próxima.

Javi Rodríguez partió de suplente, ya que el seleccionador español optó por alinear a uno de los laterales que viajarán a Estados Unidos, Pedro Porro. El canterano fue el último de los nueve jugadores de apoyo en entrar en el terreno de juego, sustituyendo al defensa del Tottenham en el minuto 73.

En apenas 20 minutos de juego y desde la posición de lateral, el jugador del Celta no contó con muchas ocasiones para cambiar el rumbo del partido. La segunda parte del encuentro no destacó por su brillantez y el 1 a 1 se mantuvo hasta el pitido final.

Luis de la Fuente ha puesto en valor la temporada de Javi Rodríguez en rueda de prensa. "Tiene un gran porvenir y además en una demarcación tan importante para nosotros", ha destacado sobre el defensa. Su compañero de equipo, Borja Iglesias, considera que su convocatoria es un "premio a su trabajo y su talento".

💥 O defensa do @RCCelta Javi Rodríguez festexou a súa estrea coa selección española



De La Fuente 🎙️ "Ten un gran porvir e nunha demarcación importante para nós"@BorjaIglesias9 🎙️ "É un premio ao seu traballo e o seu talento" pic.twitter.com/ANaV5T8Dka — En Xogo (@EnXogoG) June 5, 2026

Borja Iglesias, titular

Sí formó parte del once inicial Borja Iglesias. El delantero del Celta partió en punta, acompañado por Ferrán Torres y Álex Baena. De hecho, el único gol del encuentro lo anotó el extremo del Barcelona, pero el compostelano se mostró activo dentro y fuera del área.

Sus esfuerzos no supusieron su primer gol con la Selección Española, que tratará de encontrar al otro lado del charco. A primera hora de la mañana, ha despegado el avión de la Federación Española de Fútbol rumbo a Estados Unidos, donde Lamine Yamal y compañía tratarán de sumar el segundo campeonato mundial para 'La Roja'.