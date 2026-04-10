Aspas, tras la derrota del Celta en Friburgo: "Non estivemos á altura, pero non nos entregamos"

Iago Aspas fue el encargado de dar la cara este jueves tras la derrota en cuartos del club olívico ante el Friburgo en Europa League, un encuentro en el que, reconoció, "non estivemos cómodos. Ningún dos 16 estivo ao seu nivel. Non estivemos á altura".

Con todo, Aspas animó a "pasar páxina" y a pensar en el siguiente encuentro ante el Oviedo en Liga en casa, pues "despois xa teremos tempo de preparar os outros 90 minutos". El moañés abrió una ventana a la esperanza: "Aínda queda a metade da eliminatoria. Temos que intentar darlle a volta. Nós non nos entregamos", señaló.

El capitán celeste confía en que el partido del domingo salga bien para reforzar la confianza del equipo de cara a una remontada en Europa y tras perder 3-0 en cuartos de final ante un equipo que avasalló a los visitantes con su mejor juego y una clara superioridad física.

Milagros improbables aparte, falta que los de Claudio Giráldez sean capaces de enseñar su juego, el de toque y desgaste del rival, para ser quienes de regalar otra noche memorable en Balaídos, de esas que son de sobra capaces de gestar. Quedan 90 minutos.