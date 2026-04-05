Un Celta bioplar se desmarca en la carrera por Europa

La cosa no pintaba bien para el Celta tras el tanto del Valencia en el minuto 12, que dejó al conjunto vigués por detrás del marcador durante gran parte del encuentro. Los de Giráldez ofrecieron una imagen gris durante toda la primera mitad, prácticamente desaparecidos y con escasa presencia ofensiva, firmando apenas un disparo sin peligro entre los tres palos.

Sin embargo, el paso por vestuarios marcó un punto de inflexión. El equipo salió con otra actitud tras el descanso, ajustado desde la pizarra de Claudio Giráldez y con mayor intensidad en todas sus líneas. Los cambios resultaron decisivos: la entrada de Fer López, Alfon y Williot Swedberg revolucionó el partido y dio al Celta el impulso que necesitaba.

El conjunto celeste pasó a dominar el juego con claridad, imponiendo ritmo y generando ocasiones hasta lograr voltear el marcador. La remontada se consolidó con dos goles que pusieron al Celta por delante, destacando especialmente el tanto de Fer López, una auténtica obra de arte con un disparo a la escuadra.

Cuando parecía que el partido estaba bajo control, el Valencia reaccionó en el tramo final. Con un planteamiento más ofensivo y varios cambios en ataque, los visitantes encerraron al Celta en su campo y apretaron hasta el último suspiro. Su insistencia tuvo premio en el minuto 93, recortando distancias y poniendo emoción a los instantes finales.

Pese al sufrimiento y al empuje del conjunto valencianista, el Celta supo resistir para asegurar una victoria de mucho valor, sumando tres puntos que refuerzan su dinámica y evidencian la capacidad de reacción del equipo.