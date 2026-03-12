La Policía Nacional escolta a los aficionados del Lyon hasta Balaídos: sin altercados tras la pelea de anoche Adrián Irago / EP

Unos 400 aficionados del Lyon han llegado a Balaídos, escoltados por la Policía Nacional desde el centro de Vigo, sin producirse nuevos altercados tras la pelea ocurrida esta noche en la zona del Arenal.

Todo ello después de que al menos una persona resultase herida y tuviese que ser trasladada a un centro sanitario debido a una trifulca multitudinaria entre aficionados del Real Club Celta y del Lyon, en las horas previas al partido que enfrenta este jueves a ambos equipos en el estadio municipal de Balaídos.

Como viene siendo habitual, esta tarde la Policía Nacional ha escoltado desde las 18:00 horas a los aficionados visitantes desde el centro de la ciudad hasta el estadio, quienes han gritado cánticos durante todo el trayecto.

En las inmediaciones del campo sí se ha podido ver alguna lata lanzada por los franceses a la zona en la que se encontraba la prensa, sin que llegase a impactar contra ninguna persona. Cabe destacar que es habitual que aficionados celestes se reúnan antes de los partidos en los locales cercanos al estadio.

Tal y como informa Europa Press, la situación se produce tras los incidentes ocurridos en la noche de este miércoles en un local de ocio de la calle Areal, donde se encontraba un grupo de aficionados franceses. Allí se presentaron varias personas encapuchadas y armadas con palos.

Aunque los responsables del local cerraron las puertas del establecimiento, los encapuchados comenzaron a golpear y romper los cristales, y los hinchas del Lyon también trataron de enfrentarse a los atacantes lanzando mobiliario.

Hasta el punto se desplazaron numerosas unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local y uno de los miembros de Tropas de Breogán ha sido detenido.