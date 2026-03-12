El Celta reprende a los suyos tras el altercado entre ultras en Vigo: "No tendrán butaca en Balaídos"

El Celta ha emitido un comunicado tras los hechos violentos ocurridos esta pasada madrugada en el Twenty de rúa Areal, en donde se produjo un enfrentamiento, según fuentes de la Policía Nacional, entre aficionados del Celta de Vigo y del Olympique de Lyon. Hubo, al menos, una persona herida y que necesitó asistencia sanitaria.

A pesar de que, por el momento, la Policía Nacional se encuentra trabajando para tratar de esclarecer lo ocurrido -sí confirmó los enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos y daños en el local citado-, el Celta ha sido categórico con los suyos: "El club condena firmemente cualquier tipo de actuación violenta, como la registrada anoche en una céntrica calle de la ciudad contra hinchas del Olympique de Lyon", escribió. "El Real Club Celta encarna, defiende y promulga unos valores que toda su afición conoce y comparte, pues realmente emanan de ellos. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no forma parte de la identidad ni los valores del celtismo", anotó.

Por todo lo anterior, el club vigués avanzó que tomará "las medidas necesarias" para "evitar que este tipo de aficionados violentos, que no representan en absoluto al celtismo, pueda ocupar una butaca en el estadio de Abanca Balaídos, un lugar en el que solo cabe la rivalidad deportiva desde la tolerancia y el respeto".

El club confía y desea que tanto el partido de esta noche como el de vuelta en Lyon transcurran "sin más incidentes" y sean exclusivamente lo que deberían ser: "un apasionante reto deportivo para alcanzar los cuartos de final de la Europa League".