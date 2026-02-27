¡Silencio, estamos soñando en Vigo!: El Celta escala a octavos de UEFA tras derrotar al PAOK

El Celta pasa página, pero para seguir escribiendo su libro europeo. Los de Claudio Giráldez certificaron este jueves, en Balaídos, su pase a octavos de final de UEFA tras derrotar al PAOK FC por un tanto a cero.

Ya habían dominado la situación los olívicos en el partido de ida. Los gallegos hicieron suyo el Toumba Stadium, en donde los locales, hasta el momento, se habían mantenido invictos ante los equipos españoles.

Como ocurriera en la ida, la imagen de los vigueses fue de sed de victoria, con un dominio claro del juego y una notable posesión. Un buen ritmo que Williot Swedberg, siempre demostrando ser decisivo en los momentos cruciales, materializó en victoria con un tanto en el minuto 63 de juego.

En Balaídos la noche fue de fiesta y de himnos cantados a pleno pulmón. El celtismo sueña con alcanzar el título europeo y, por el momento, tiene todos los deberes hechos. Lo demás vendrá con trabajo, esfuerzo, y, sobre todo, de la mano de una afición que no tiene comparación, capaz de animar en todos los momentos que atraviesa el club.

Según han informado desde el Celta, hoy viernes se conocerá el próximo rival de los olívicos en la competición. Será en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza). En la jornada de hoy se sabrá si es el Olympique de Lyon o el Aston Villa FC el próximo rival a batir por los vigueses.