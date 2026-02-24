Aficionados del Celta de Vigo denuncian "cacheos, control e intimidación" en Balaídos
Las peñas piden el apoyo del resto de aficionados para que se respete su libertad: "O que está en xogo non son os dereitos da bancada, son os dereitos de todo o celtismo"
También te podría interesar: Iago Aspas alarga todavía más su leyenda en el Celta
Siareiros Celta de Vigo, entidad que agrupa a las distintas peñas celtistas ubicadas en la Grada de Animación de Balaídos, han denunciado en las últimas horas estar sometidos "a un aumento de control, de cacheos, de identificacións e, en moitos casos, de intimidacións ou abusos".
Para protestar por lo anterior, la grada de animación, pulmón en Balaídos para animar al equipo olívico, permaneció en silencio durante los diez primeros minutos del encuentro que enfrentó al Celta con el Mallorca.
Por medio de un comunicado, los hinchas vigueses se han dirigido al resto de la afición para compartir que, en los últimos meses, este control se ha visto incrementado: "Na tarde de onte -en alusión a la del pasado domingo-, durante o primeiro tempo e sen mediar explicación, vivimos cómo moitos celtistas e membros da bancada foron retidos, cacheados e identificados sen razón aparente nos accesos dun dos baños do estadio".
La afición celtista confiesa sentirse "observada con lupa, tratados de xeito desigual e, moitas veces, indefensos. É por iso que tomamos a decisión de cesar a animación nos primeiros dez minutos da segunda parte".
La intención de Siareiros no es dar la espalda al equipo ni dividir a la afición, sino "expresar e visibilizar o noso descontento".
Según han argumentado, estos cacheos podrían ser el resultado de que "a escalada represiva, o recorte de liberdades e a presión mediática na industria do fútbol traspasa cidades e estadios. Nós, por desgraza, non somos os únicos, mais iso non impide que teñamos a obriga moral de alzar a voz e de defender con mentalidade aquilo no que cremos".
Las peñas celtistas piden poder ser "libres" y dedicarse a lo "único" que desean: "Empurrar aos nosos nas boas ou nas malas e festexar xuntos novas vitorias. Por iso, afección, unha vez máis tendémosvos a man para pedir a vosa solidariedade e apoio. O que está en xogo non son os dereitos da bancada, son os dereitos de todo o celtismo".