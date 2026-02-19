Declaran de alto riesgo el partido entre el Celta de Vigo y el PAOK de Salónica

Iago Aspas y Ozdoev en el partido disputado en Balaídos en octubre de 2025. RCCELTA

El encuentro de vuelta de Real Club Celta de Vigo y PAOK de Salónica, correspondiente a las eliminatorias de la Europa League, ha sido declarado de alto riesgo. El partido se disputará en el Estadio de Balaídos el próximo 26 de febrero de 2026, a las 21:00 horas.

El partido de ida se jugará este jueves, 19 de febrero, a las 18:45 horas en Salónica, donde ambos equipos buscarán acercarse al pase a octavos de final. El PAOK llega tras acumular dos derrotas y tres empates en sus últimos cinco encuentros, mientras que el Celta intentará prolongar su buena racha en competición europea.

Los vigueses ya se midieron al conjunto griego en octubre en Balaídos, donde lograron una victoria contundente por 3-1, marcando su primer triunfo europeo desde la campaña 2016/2017.