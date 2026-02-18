PAOK-Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta vuelve a enfrentarse a una eliminatoria de Europa League nueve años después. Los de Giráldez viajan a Salónica (Grecia) para batirse contra el PAOK, equipo al que ya se enfrentó y venció 3 a 1 en octubre, en la vuelta a Balaídos de la competición europea.

Iago Aspas y compañía se jugarán el pase a octavos de final en Salónica, partido al que llegan tras acumular dos derrotas y tres empates en los últimos cinco encuentros. El entrenador de O Porriño contará con todos sus efectivos, excepto el lateral Álvaro Núñez, fichaje invernal que sufre una pubalgia.

No es la primera vez que los celestes se enfrentan esta temporada contra el equipo griego. El PAOK ya visitó Vigo en octubre, donde recibió un contundente 3 a 1 con el que el Celta registraba su primera victoria en competición europea tras aquella campaña de 2016/2017.

En esta ocasión los griegos llegan en un mejor estado de forma, tras cuatro victorias y ninguna derrota en los últimos cinco partidos. Además, cuentan a su favor con el ambiente ensordecedor del Toumba Stadium, donde se espera una importante comitiva celeste.

El Celta se enfrentará así este jueves 19 de febrero a un ambiente hostil contra un equipo que ha mejorado a lo largo de la temporada. Los jugadores saltarán al césped a las 18:45 horas para disputar el partido de ida de una eliminatoria que se resolverá en Balaídos. El encuentro se podrá disfrutar a través de Movistar+.