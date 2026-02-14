Al Celta se le atraganta el Espanyol: Final con un empate sufrido

Pudo ser y no fue. Al Celta se le atragantó lo que, por momentos, parecía una posible victoria, y tuvo que conformarse con traerse las tablas del RCDE Stadium. Los olívicos empataron a dos tantos ante el Espanyol, resultado que, por el momento, los sitúa en séptima posición justo detrás de los catalanes.

Los de Vigo se adelantaron pasada la media hora de encuentro gracias a Jutglá, que fue capaz de culminar una gran jugada para poner por delante a los visitantes. El 0-1 valió hasta pasado el descanso.

Tras los 15 minutos, los locales consiguieron igualar el encuentro de este sábado, con un tanto de Kike García, quien ya había anotado un tanto en Balaídos en el encuentro de ida. Aprovechando la buena racha, el Espanyol marcó en el 86. Dolan puso por delante a los suyos en los últimos compases y en lo que parecía ser la sentencia final.

Con todo y para arañar, al menos, un punto, Borja Iglesias, siempre decisivo, culminó con éxito el pase de Pablo Durán para firmar un empate que, al menos, confiere dignidad a los olívicos.