La "abrumadora" respuesta del Celta contra la homofobia llega a los Estados Unidos

El fútbol es el deporte rey en el mundo. Por eso, cuidar el mensaje del club y orientarlo hacia el respeto por los derechos humanos puede tener un impacto directo en la sociedad, como parece haber tenido la iniciativa celeste de pintarse las uñas para combatir la homofobia y en apoyo a Borja Iglesias, que ha llegado hasta los Estados Unidos.

La repercusión de la propuesta de Carcamáns Celestes, apoyada por el Celta, es indiscutible. Tras hacerse eco la cadena pública británica, BBC, la noticia ha saltado el charco hasta los Estados Unidos. Uno de los medios deportivos de referencia, The Athletic, que está asociado a The New York Times, ha publicado un reportaje sobre la campaña celtista.

El redactor senior del periódico, Colin Millar, recuerda los insultos homófobos que recibió el delantero compostelano tras el partido contra el Sevilla. Descalificaciones a las que, por desgracia, Iglesias está más que acostumbrado tanto en los estadios como en redes sociales por pintarse las uñas.

El periodista estadounidense también recuerda el caso del jugador del Real Betis, Aitor Ruibal, quien respondió a un aficionado del Rayo Vallecano que lo había increpado por pintarse las uñas durante una entrevista. "Bueno, da igual, esto me pasa todos los partidos", expresó a cámara el bético.

The Athletic contactó con un portavoz del conjunto olívico, quien aseguró que "se trata de defender una serie de valores que consideramos innegociables en el fútbol moderno". "Queremos ser constantes en problemáticas relacionadas con el respeto y la igualdad", añade esta fuente mencionada en el texto de Millar.

"Fue un acto poderoso de solidaridad y rechazo a la homofobia. La intolerancia se ha infiltrado en el deporte y el fútbol ha decidido responder", escribe el periodista en el artículo titulado 'Borja Iglesias sufrió insultos homófobos por pintarse las uñas. La reacción fue abrumadora'—Borja Iglesias suffered homophobic abuse for painting his nails. The reaction was overwhelming, en inglés—.

Millar también resalta la respuesta unánime de los aficionados, que llenaron el estadio de Balaídos de uñas celestes, así como subraya la importancia de esta campaña en ámbitos como el fútbol. "El fútbol convirtiéndose en un espacio seguro es transformador para la sociedad", concluye el periodista.