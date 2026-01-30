El Celta firma un empate en Belgrado y certifica el buen fichaje de Fer López, autor del tanto vigués

El 2026 no podría haber comenzado mejor para el Celta de Vigo, que consiguió este mes cuatro victorias en las dos competiciones en las que sigue dando guerra -Liga y Europa League- y tan solo un tropezón ante la Real Sociedad.

La última actuación de los de Claudio Giráldez tuvo lugar en Belgrado, adonde viajó el conjunto para medirse ante el Estrella Roja en el último encuentro de la primera fase de la League, en la que los olívicos han conseguido clasificarse firmando un buen primer pase.

El autor del tanto vigués fue el recién incorporado Fer López. El club olívico conseguía, in extremis, cerrar su inscripción para el partido de este pasado jueves. No se equivocaba el Celta al insistir en la participación del canterano, que era capaz de anotar un golazo por la escuadra.

Al final, tablas en Belgrado, un encuentro tras el que los de Vigo ya ponen su mirada en el pase a octavos de final de la competición europea.

El próximo encuentro de los de Giráldez será en La Liga española. Viajarán hasta Madrid para medirse a un siempre complicado Getafe el próximo 1 de febrero. En la capital los olívicos tratarán de afianzar ese séptimo puesto que ostentan en la liga española y, por qué no, pensar en amarrar, en firme y de nuevo, la competición europea.