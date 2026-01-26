Ya es oficial: Fer López vuelve a casa y jugará con la celeste hasta final de temporada

Era un secreto a voces, pero ya es oficial: Fer López vuelve a Vigo. El Celta y el Wolverhampton Wanderers FC han alcanzado un acuerdo para la cesión del canterano de 21 años hasta final de temporada.

El madrileño, formado en A Madroa desde los nueve años, regresa a la que siempre ha sido su casa para reforzar al conjunto celeste en esta segunda vuelta de la competición liguera y afrontar el ilusionante reto europeo tras la reciente clasificación celeste a dieciseisavos de final de la Europa League.

En su particular Erasmus en Inglaterra, Fer López no contó con muchos minutos en los Wolves. Disputó un total de 12 partidos oficiales, sumando tan solo una asistencia, aunque acumulando experiencia en una de las ligas más exigentes del panorama internacional.

Como informa el club olívico, el atacante se pondrá nuevamente a las órdenes de Claudio Giráldez y se reincorpora a un equipo que conoce a la perfección y en el que ya ha demostrado su capacidad competitiva. Antes de su salida a la Premier League, fue una de las piezas destacadas del Fortuna y de primer equipo en la recta final de la temporada pasada.

Quedaos aquí con Phineas y con Fer. pic.twitter.com/N6TqDtuCLB — Celta (@RCCelta) January 26, 2026

El mediapunta consiguió cosechar 17 partidos, dos goles y unas muy buenas actuaciones que llamaron la atención de grandes equipos europeos. Tanto, que a finales de junio se oficializó su salida a los Wolves por 23 millones de euros, más dos en variables.

Su regreso supone un refuerzo importante para la plantilla en un momento clave de la temporada, especialmente tras las salidas de Damián y Fran Beltrán. Al mismo tiempo, se trata del retorno de un futbolista identificado tanto con los valores y filosofía del club como con su cantera y afición.

La vuelta de Fer López, quien vestirá el 8, genera ilusión en casa Celta, donde ya sueñan con el junte del madrileño con Bryan Zaragoza. El club ha anunciado el fichaje con la introducción de la serie de animación Phineas y Ferb, o Fer, como se muestra en el tweet del equipo gallego.