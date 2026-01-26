La guía definitiva de 'X' para los aficionados del Celta que viajen a Belgrado: qué ver, qué beber y dónde comer

Vista panorámica de la fortaleza de Kalemegdan, en Belgrado. Trabantos / Shutterstock

El Celta afronta este próximo jueves el partido que definirá su futuro en la Europa League en Belgrado. Ante el Estrella Roja, a las 21:00 horas, los de Claudio Giráldez tratarán de sumar los tres puntos que les permitan soñar con entrar en el Top-8 o, al menos, quedar lo más alto posible en la clasificación para disputar la vuelta de los dieciseisavos en casa.

Será la segunda ocasión que el equipo céltico visite los Balcanes, tras lograr una amplia victoria en Zagreb ante el Dinamo (0-3) y, como para aquel partido, la cuenta de 'X' @celtabalcanico ha publicado una serie de recomendaciones para los aficionados que vayan a estar presentes en el estadio Rajko Mitić, también conocido como el Pequeño Maracaná.

Una breve guía con lo básico y más importante para saber qué ver, dónde comer y qué beber en la capital de Serbia.

En cuanto a la ruta turística, selecciona tres lugares para visitar: La fortaleza de Kalemegdan o Fortaleza de Belgrado, que cuenta también con un parque; el templo de San Sava, la iglesia ortodoxa más grande de los Balcanes; y Beton Hale, a orillas del río Sava, donde también hay bares y restaurantes.

También señala que el pago se realiza principalmente en dinares serbios (RSD): "Hay casas de cambio disponibles en todas partes, con tasas más favorables en la ciudad que en el aeropuerto", concreta.

A la hora de disfrutar de la gastronomía, recomienda para probar los platos tradicionales, "un verdadero reino de la carne", los siguientes restaurantes: So & Biber, Durmitor y Bela Reka.

Para aquellos que quieran disfrutar de una previa en Belgrado, o un post partido, estos son los pubs y cervecerías que tienen que visitar: Octo Pub, Central Pub y Žirafa 24.

Por último, las tres cervezas más habituales tanto en Belgrado como en Serbia son Lav, Jelen y Zaječarsko.