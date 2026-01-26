Fer López llega a Galicia para firmar cerrar su cesión al Celta

Fer López ya se encuentra en Galicia para formalizar su cesión por el Celta de Vigo. El canterano, de 21 años, aterrizaba durante la noche de ayer en el aeropuerto de Lavacolla rumbo a Vigo para firmar con el club que lo vio crecer.

El jugador, que prometía ser el futuro del club celeste, fue vendido por 23 millones más 2 en variables al Wolverhampton el pasado mes de junio. Ahora, tras meses lejos de casa, y a falta de que se formalice el acuerdo, Fer López volverá a funcionar bajo las órdenes de Giráldez hasta que termine la temporada.

La noticia fue recibida con gran ilusión por parte de los aficionados del club, quienes desaprobaron la decisión tanto de la entidad como del propio jugador, en quien confiaban para que tomara el relevo de Iago Aspas como estandarte del equipo.

Fer López jugó 17 partidos en Primera División en los que anotó dos goles y deslumbró con su madurez con balón y llegada al área rival.