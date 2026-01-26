El Celta refuerza su alianza con Siweb con un cambio de imagen en la equipación

El Celta estrecha su relación con Siweb al actualizar la marca que mostrará el patrocinador en el pantalón del primer equipo. Se trata de una edición que persigue posicionar el producto estrella de la empresa de software, Sygna by Siweb, la solución de gestión empresarial del grupo diseñada para aportar orden, control y eficiencia en el día a día de las organizaciones, desde la gestión de personas y operaciones hasta la parte administrativa y financiera, con una visión unificada y eficiente.

Tal y como destacan desde la empresa, este cambio responde a la evolución natural del proyecto y a la voluntad de reforzar una identidad más clara y reconocible en el mercado, manteniendo intacto el compromiso de apoyo al club y a su afición. Con este relevo de marca, Siweb apuesta por dar mayor visibilidad a Sygna, en un entorno de alto rendimiento como el fútbol profesional, donde la organización y la toma de decisiones marcan la diferencia.

Para celebrarlo, Siweb lanza una promoción exclusiva para socios y celtistas, los cuales contarán con acceso gratuito y completo a Sygna durante 3 meses, para que puedan disfrutar de todas sus funcionalidades sin coste y sumar orden, control y eficiencia en su día a día.