La afición del Celta de Vigo se pinta las uñas contra los insultos homófobos a Borja Iglesias

Este domingo, los aficionados del Celta de Vigo acudieron a Balaídos con las uñas pintadas en apoyo a su jugador Borja Iglesias. El pasado lunes, tras la victoria del Celta en el Sánchez Pizjuán, Borja Iglesias fue víctima de insultos homófonos por parte de algunos aficionados, que le increparon cuando el delantero se acercó al público para entregar su camiseta a un amigo.

La afición celeste respondió, este domingo, contra estos insultos en el partido del Celta-Rayo Vallecano, en el que los de Vigo se alzaron con la victoria 3-0, apoyando en masa al "Panda" mostrando con orgullo sus uñas pintadas. La propuesta llegaba de la mano de la peña Carcamáns, una iniciativa que ha sido aplaudida y secundada por otras peñas y aficionados en las redes sociales y que se ha hecho extensiva a los jugadores del Celta.

El vídeo, publicado por la cuenta de Twitter Zona Mixta, provocó el apoyo de instituciones y aficionados al santiagués, que respondió con ironía en sus redes con un "Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca". "A ver si te mueres, maricón de mierda", "hijo de puta" o "píntate las uñas" fueron algunos de los exabruptos que recibió.

Borja Iglesias comenzó a pintarse las uñas de negro en 2020 como un acto de conciencia y protesta contra el racismo y la homofobia en el fútbol, algo que muchos han usado para ir contra él, a pesar de que el jugador del Celta siempre se ha mostrado ajeno a los insultos y las faltas de respeto.