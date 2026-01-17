Celta-Rayo Vallecano: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta se lleva los tres puntos del Pizjuán y mira de frente a los "grandes" Celta de Vigo

El Celta afronta este domingo el primer partido de la segunda vuelta, tras una primera mitad de temporada que ha cerrado en el séptimo puesto, el mismo en el que terminó la pasada temporada y un mes de diciembre inmaculado en Liga, con una racha de 5 partidos sin perder, con 4 victorias y 1 empate.

Tras la victoria en Sevilla, suma 29 puntos, los mismos que el Betis, sexto clasificado, y recibe al Rayo Vallecano, décimo con 22 puntos, un equipo al que no vence desde 2023 y que el año pasado logró una victoria en el campo celeste. Con Claudio Giráldez, en el banquillo, el equipo ha sumado 2 empates y 2 derrotas ante los franjirrojos.

Fuera de lo deportivo, el partido estará marcado por la iniciativa de las peñas del Celta, secundada por el club, de acudir al estadio con las uñas pintadas como respuesta a los insultos homófobos que recibió Borja Iglesias en las afueras del Sánchez Pizjuán, cuando se acercó a dar su camiseta a un amigo.

Además, el club ha anunciado un homenaje al Entroido de Xinzo de Limia, que se celebrará a las 18:15 horas en el interior del estadio.

El Celta-Rayo Vallecano se disputará este domingo a las 18:30 horas y se podrá seguir en directo por Movistar La Liga.