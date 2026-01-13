Borja Iglesias vuelve a recibir insultos homófobos tras el partido contra el Sevilla

Una vez más, la homofobia ha vuelto a ser protagonista en el mundo del fútbol. Varios aficionados increparon a Borja Iglesias tras el partido contra el Sevilla, quien recibió graves insultos, incluidos algunos homófobos.

Así lo capturó en vídeo la cuenta de Twitter Zona Mixta. Mientras, el delantero compostelano se acercaba a un amigo para darle una camiseta, la afición local comenzó a silbarle y a insultarle.

"A ver si te mueres, maricón de mierda" e "hijo de puta" fueron algunos de los descalificativos que recibió Iglesias. El exbético se mostró calmado en todo momento, aunque horas más tarde respondería a través de redes sociales.

"Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca", ironizó en su cuenta de Twitter. Y es que no es la primera vez que Borja Iglesias recibe este tipo de insultos. Tras marcar un hat-trick en el Camp Nou, el delantero denunció en redes sociales numerosos ataques homófobos.

Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca. https://t.co/bBMvhrXFbX — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) January 12, 2026

"Mariposón, la siguiente vez les metes cuatro o te robo a la novia, aunque supongo que no te importará" o "Ahora, cuando llegues a Vigo, vete a pintarte las uñas, que es lo único que sabes hacer" son algunos de los mensajes ofensivos que recibe habitualmente el compostelano.

Ante este nuevo episodio homófobo, el Celta ha querido mostrar apoyo a su jugador. "El respeto no se negocia. El odio no tiene cabida en el fútbol", ha afirmado la entidad olívica en redes sociales, donde también han manifestado estar orgullosos del delantero "dentro y fuera del terreno de juego".