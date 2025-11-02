El Celta conquista el Ciutat y firma su cuarta victoria consecutiva ante un Levante sin fortuna

El Celta de Vigo sigue de dulce. El equipo dirigido por Claudio Giráldez logró una nueva victoria en su visita al Levante UD (1-2), sumando su cuarto triunfo consecutivo contando todas las competiciones y consolidando el gran momento que atraviesa tras un inicio de temporada irregular.

En el Ciutat de València, los celestes aprovecharon la expulsión temprana de Vencedor y supieron sufrir hasta imponerse en los instantes finales.

El encuentro arrancó con pocas ocasiones y mucho respeto entre ambos equipos, hasta que en el minuto 27 Vencedor fue expulsado tras una dura entrada sobre Moriba revisada por el VAR.

Con uno menos, el conjunto granota se vio obligado a replegar líneas, aunque tuvo la primera gran oportunidad del partido: Etta falló un penalti, enviando el balón al poste.

El fallo pareció espolear al Celta. En la siguiente jugada, Mingueza abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que desvió ligeramente un defensa y dejó sin opciones al guardameta Radu. El golpe fue duro para los valencianos, que volvieron del descanso con más ímpetu.

El Levante logró empatar gracias a Kevin Arriaga, que cazó una volea tras un saque de esquina y devolvió la esperanza a los suyos. Pero el Celta, más sereno y con el control del balón, esperó su momento.

La entrada de Iago Aspas le dio aire fresco al ataque, y en el primer minuto del descuento, Miguel Román firmó el definitivo 1-2 con un disparo preciso desde la frontal tras un pase de Mingueza.