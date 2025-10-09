Vigo arropa a su provincia hermana: Reúne a 5090 espectadores por los fuegos en Ourense

El Celta convocó y la afición respondió, en este caso, por una buena causa: Mostrar el apoyo a una provincia hermana, la de Ourense, que este año sufrió una oleada de incendios para la que no hay comparación con cualquier registro existente.

Un combinado ourensano viajó hasta la ciudad olívica para enfrentarse a un once inicial celeste en el que no faltaron figuras clave como Iago Aspas o Hugo Álvarez, este último natural de la ciudad de As Burgas.

Para la cita, el Celta confeccionó una camiseta especial con el mapa geográfico de la provincia ourensana simulando ser la copa de un árbol en alusión a la vida, la naturaleza, el monte y el verde -el color de la propia equipación, además del negro-.

En la cita deportiva, que arrancó en Abanca Balaídos a las 20:00 horas, también estuvieron presentes alcaldes y alcaldesas de las comarcas ourensanas más afectadas por los fuegos de este verano, así como efectivos de la lucha contra los incendios. Todos ellos saltaron al campo para recibir la ovación de los aficionados presentes.

El resultado final, 5 a 0 en favor de los olívicos, fue secundario, pues lo verdaderamente importante fue la respuesta de la afición: 5090 celtistas acudieron a esta cita solidaria para ayudar a la provincia a paliar los daños causados por esta lacra -las entradas se vendieron a 10 euros y se habilitó una cuenta de Bizum para recibir donaciones-. La verdadera fiesta y el hermanamiento entre Vigo y Ourense se vivió en el campo y en las propias gradas.