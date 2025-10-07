El Celta no se olvida de Ourense: Todo listo para el partido benéfico por los incendios

El Celta se enfrentará este miércoles a un combinado ourensano en el marco de un partido benéfico que buscará recaudar fondos para paliar los daños causados por los incendios en Ourense. La cita deportiva solidaria se celebrará bajo el emblema "Todos xuntos contra o lume".

Será, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Abanca Balaídos, y las entradas pueden adquirirse a un precio de 10 euros en la web celta.gal. De no poder acudir al municipal vigués, todo aquel que desee colaborar con la causa podrá efectuar un Bizum en el número 12649.

En el marco de los fuegos que asolaron Galicia este verano de 2025, Ourense y, concretamente, zonas como Chandrexa de Queixa, Larouco o la Comarca de Monterrei, se llevaron la peor parte.

Por parte del club vigués se ha convocado para el encuentro a Iván Villar, Marc Vidal, Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Sergio Carreira, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Joel López, Pablo Meixús, Pablo Gavián, Ilaix Moriba, Fran Beltrán, Franco Cervi, Damián Rodríguez, Miguel Román, Hugo Burcio, Ferran Jutglá, Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Pablo Durán, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoiu, Hugo González, Óscar Marcos y Ángel Arcos.