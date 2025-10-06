El gallego Borja Iglesias, convocado otra vez con la Selección Española

El actual delantero del Celta de Vigo, el santiagués Borja Iglesias, volverá a la Selección Española de Fútbol tras la llamada oficial de Luis de la Fuente. El seleccionador nacional premiará así el buen arranque liguero del santiagués, figura clave en los encuentros disputados por parte del Celta en competición española y europea por su buena puntería en la portería rival.

Así, Iglesias disputará al menos dos encuentros vistiendo "La Roja": Ante Georgia, el próximo 11 de octubre; y ante la selección búlgara, el 14 de este mismo mes. El propio club vigués era el encargado de compartir la noticia en su perfil oficial, al tiempo que felicitaba al gallego por este nuevo llamamiento.

Cabe recordar que tras la primera llamada al exbético y actual celeste, Iglesias había mostrado su deseo de no volver a ser convocado con "La Roja" de no solventarse el Caso Rubiales. Siempre dispuesto a comprometerse públicamente con causas sensibles, el delantero del Celta también manifestó recientemente su apoyo a los manifestantes contra el genocidio en Palestina durante la Vuelta Ciclista a España.