El Celta cae 2-1 ante un Elche recién ascendido todavía invicto en "LaLiga"

El Celta de Vigo no logra levantar cabeza en LaLiga EA Sports. Después de encadenar cinco empates consecutivos (todos ellos por 1-1), el equipo celeste sumó este domingo una nueva derrota en su visita al Elche, que se impuso por 2-1 y prolonga su condición de invicto en el campeonato.

El encuentro arrancó con buenas sensaciones para los vigueses, que incluso dispusieron de la primera ocasión clara del partido. Sin embargo, fue el conjunto ilicitano el que se adelantó gracias a un tanto de André Silva. La reacción celeste no se hizo esperar y Borja Iglesias firmó el 1-1 antes del descanso.

En la segunda parte, el Elche terminó por imponerse. Tras un penalti parado por Radu, los locales continuaron apretando hasta que John Chetauya marcó el gol definitivo en el minuto 68. El marcador ya no se movería pese a los cambios introducidos por Claudio Giráldez.

Con este resultado, el Elche se consolida en la zona alta, confirmándose como uno de los equipos revelación de la temporada. En contraste, el Celta continúa sin conocer la victoria, con siete jornadas disputadas, y se mantiene en la parte baja de la tabla.