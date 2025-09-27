Gael García, director de Marketing del Celta: "Sabíamos que C. Tangana iba a lograr una obra mayúscula"

En los últimos años, el Celta se ha convertido en todo un referente en cuanto a sus campañas y su política de comunicación, enfocada a abrigar al aficionado, regresar a las raíces gallegas y hacer de la apuesta por la cantera una seña de identidad.

Uno de los responsables ha sido Gael García Cochón (Vigo, 1981). Entró en el departamento de Marketing del Celta en 2017, fue el coordinador del Centenario y, posteriormente, nombrado responsable de Contenidos. Desde julio de 2024 es el director de Marketing, Comunicación y Estrategia Digital del club vigués.

Gael concede esta entrevista a Treintayseis antes del estreno en Europa esta temporada, la décima en la historia, lo que califica de "un éxito tanto deportivo como social" en un momento donde equipo y afición han reconectado de manera total.

Uno de los ejes de ese reencuentro, especialmente con un "sentimiento de pertenencia de un celtismo que estaba latente", ha sido el Centenario y, en especial, la Oliveira dos Cen Anos, compuesta por C. Tangana.

Asegura el director de Marketing del Celta que "siempre" tuvieron "muy claro" que El Madrileño tenía que ser su autor; una apuesta que fue todo un éxito, que se refleja en los premios y reconocimientos que ha ido obteniendo, algo que ya les "anticipó" el artista.

-Llegaste al Celta en 2017 en una temporada recordada por la hazaña de alcanzar las semifinales de la Europa League, ¿cómo se presenta esta campaña con el regreso a Europa y con el nombre del Celta y de Vigo dándose a conocer, de nuevo, en el continente?

Comenzamos un curso muy ilusionante para todo el club. Volver a Europa nueve temporadas después es todo un éxito, tanto deportivo como social. Pero más si cabe en un momento como el actual, en el que la identidad del equipo, la afición y el club están totalmente alineadas.

-Desde tu llegada, ha habido cambios importantes en la estructura del club, desde presidencia hasta el departamento de comunicación, ¿cómo valoras el momento actual de la imagen de marca del Celta?

Estamos construyendo entre todos un Celta más grande, arraigado a nuestra tierra y con una identidad muy reconocible. Sin embargo, consideramos que estos factores no son nuevos ya que estos valores y señas estuvieron presentes durante los 102 años de vida del club. Es cierto que desde el Centenario hemos disparado el sentimiento de pertenencia de un celtismo que estaba latente.

Si hablamos propiamente de imagen de marca, creo que estamos en uno de nuestros mejores momentos, consolidando una identidad clara y diferencial en el panorama futbolístico, tanto nacional como internacional.

-Precisamente, esa imagen de marca ha sido una de las novedades de esta campaña: nueva tipografía, nueva "denominación", ¿qué le dirías a aquellos críticos con la ausencia de “Vigo” en la imagen corporativa del club desde hace años?

El Celta presenta su nueva imagen de marca Celta

El rebranding de nuestra marca tiene como objetivo dotar a nuestra comunicación visual de personalidad y conexión con nuestra afición. Para nosotros es vital respetar el origen y legado de todo lo construido durante más de un siglo, pero adaptándonos a los nuevos soportes y códigos de comunicación. Por eso se decidió crear una tipografía propia y concentrar nuestra identidad visual en la palabra que mejor nos define, "Celta".

Eso es totalmente compatible con utilizar otras denominaciones para referirnos al club coloquialmente o por escrito, como "Real Club Celta" o "Celta de Vigo". Estamos muy orgullosos de nuestro origen y trabajamos en el día a día para poner en valor esa conexión del club con Vigo y Galicia.

-Las redes sociales siguen siendo un punto importante para la imagen exterior y de cara a la relación con los aficionados, ¿cómo habéis potenciado estos dos pilares para cualquier equipo de élite en un mundo como el del fútbol, cada vez más "restrictivo" a la hora de mostrarse de cara al público?

Trabajamos con el objetivo de acercar el club a nuestros seguidores de una manera diferencial. Nuestra idea es seguir una estrategia de crecimiento y de alcance al mayor número posible de seguidores pero siempre partiendo de una comunicación emocional e identitaria. No es fácil buscar ese equilibrio, entre el resultado inmediato y aquello que sabes que te va a aportar más en el largo plazo. Creo que ahí está buena parte del éxito del equipo de social media del Celta.

-La temporada del Centenario pasará a la historia del club no sólo por la efeméride, sino también por haber logrado una unificación de la masa social y un himno que ha superado las barreras del deporte y de la ciudad para convertirse en todo un símbolo. ¿Os esperabais esta repercusión del tema compuesto por C. Tangana?

Hasta cierto punto sí. Siempre tuvimos muy claro que tenía que ser C. Tangana quien desarrollase nuestro himno, por su gran talento y sensibilidad musical. Sabíamos que iba a lograr una obra mayúscula a la altura de la efeméride, poniendo en valor nuestras raíces y cultura. Él mismo nos anticipó buena parte de todo lo que iba a conseguir el himno en cuanto a reconocimientos, premios y repercusión.

En lo referido a la conexión con el celtismo, esperábamos que fuese un punto de inflexión en cuanto al ambiente en nuestro estadio y conexión con nuevas generaciones de celtismo, pero el resultado final superó con creces las expectativas. Creo que es difícil encontrar recientemente una canción que haya unido tanto a una comunidad como lo hizo la Oliveira dos Cen Anos con el celtismo.

-Las raíces gallegas también han sido un pilar imprescindible sobre el que ha crecido el Celta los últimos años; lo ha hecho, además, acompañado de un técnico de la casa y de un equipo lleno de canteranos. ¿Qué valor tiene lo local en un mercado tan globalizado?

El Celta celebra en Getafe la clasificación europea. RCCELTA

Es diferencial. Un club como el Celta debe crecer desde la conexión con su entorno más cercano. Tenemos además la gran ventaja de contar con una comunidad de seguidores importante en todo el mundo, en parte debido a la emigración gallega del siglo XX. Nuestro objetivo es que el Celta sea un motivo de orgullo para toda nuestra comunidad, esté en Vigo, Galicia o en la diáspora.

Por otra parte, nuestro club apostó en las dos últimas décadas por consolidar un modelo de cantera que lleva años dando sus frutos aportando jugadores al primer equipo de forma recurrente. Esto permite que los valores identitarios del club sean coherentes con los que se ven en el terreno de juego. Cuando ambas cuestiones coinciden, la conexión con la comunidad se dispara.

-Esa proyección exterior de la cultura gallega os ha valido para el Premio da Cultura Galega 2024, y muchas de esas acciones se han llevado a cabo dentro de Balaídos. ¿Seguiréis apostando por la música en directo y otro tipo de manifestaciones culturales esta temporada en el estadio?

Sí, es una parte importante de nuestra estrategia desde hace tiempo. La música conmueve de una manera especial, muy similar a lo que consigue el fútbol. Solo hay que pensar en el uso que tienen los grandes estadios del mundo: fútbol y música. Es una combinación que nosotros trabajamos desde el respeto y siempre con un motivo claro: nuestra identidad.

Personalmente no soy muy fan de esas actuaciones tipo Super Bowl donde lo que prima es el espectáculo o contar con la mayor celebridad del momento. Nuestra estrategia pasa por colaborar con aquellos artistas que conectan con nuestra comunidad de una manera especial y son representativos de nuestra cultura. Esa es la línea que nos permite trabajar con artistas como Hard GZ, Abraham Cupeiro, Fillas de Cassandra o la Rondalla de Torroso entre muchos otros.

-Por último, ¿qué esperas como celtista de esta temporada?

Soñar con la mejor temporada de nuestra historia.