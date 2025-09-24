Viaje al pasado celeste en Europa: el Celta vuelve a Stuttgart 25 temporadas después

El Celta vuelve a disputar este jueves un partido de competición europea tras nueve temporadas deambulando en la zona media y baja de La Liga. Pero no sólo será un reencuentro con la Europa League, sino también con un equipo con el que el conjunto olívico ya se ha enfrentado en otra ocasión en este torneo.

Hace 25 temporadas, un Celta comandado por Alexandr Mostovoi viajó a Alemania para enfrentarse al Stuttgart en octavos de final. Aquel 15 de febrero de 2001, el equipo entrenado por Víctor Fernández había conseguido su clasificación a la Copa de la UEFA tras ganar el primer título europeo del fútbol gallego: la Intertoto.

Por muchos considerado el mejor Celta de la historia, había alcanzado los octavos de final después de vencer al Rijeka croata, al Estrella Roja serbio —al que también se enfrentará esta temporada— y al Shakhtar Donetsk ucraniano.

La eliminatoria contra los croatas se resolvió con un tanto de Goran Djorovic en la primera prórroga celeste en Europa. Mientras, un 5-3 a favor del Celta y una alineación indebida del Estrella Roja en el partido de vuelta aseguraron la victoria. Contra los ucranianos, un gol de Catanha dio el pase a los octavos.

El Celta no llegaba en su mejor momento

Los de Claudio Giráldez buscan en Stuttgart la primera victoria de la temporada. No llegan en su mejor momento, como tampoco aquel equipo de Víctor Fernández, que empezaba a remontar el vuelo tras acumular 10 partidos consecutivos sin ganar en La Liga.

Estas malas sensaciones se trasladaron a Alemania, donde se disputó el primer encuentro de la eliminatoria. El equipo celeste formó con Pinto en la portería; Velasco, Cáceres, Berizzo y Yago Alonso en defensa; Giovanella, Vagner y Mostovoi en el medio campo; Karpin y Gustavo López en las bandas, y Catanha en la punta del ataque.

Juanfrán, Tomás y Edú entrarían en la segunda parte de aquel 15 de febrero de 2001, pero no consiguieron cambiar el rumbo de un encuentro que terminó en un empate 0-0. Así, el conjunto celeste se jugó el pase a cuartos en el partido de vuelta en Balaídos, donde sólo valía ganar.

Mostovoi y Karpin, los grandes protagonistas

Victor Fernández repitió alineación una semana más tarde, el 22 de febrero de 2001. Un gol tempranero de Valeriy Karpin en el minuto 6 adelantó a los celestes en Balaídos, pero el nerviosismo se apoderó del estadio olívico tras el tanto del lateral izquierdo del Stuttgart, Stefan Blank, en el minuto 45.

La segunda parte se hizo larga. Edú, Jesuli y Juan Jayo ingresaron en el campo por Juan Velasco, Karpin y Vágner. Estos dos últimos cambios se dieron en el minuto 83 y parecieron surgir efecto, porque, en el 85, el gol de Mostovoi a pase de Gustavo López —que también había asistido a Karpin en el 1-0— aseguró el pase a cuartos del Celta.

Cuartos de final contra el Barça y sueños de Copa

En cuartos de final, los celestes se enfrentaron al Barcelona. Un 2-1 en el Camp Nou dejaba todo abierto para la vuelta en Balaídos, donde el Celta ganaría 3-2. Esta victoria no le bastó para disputar la semifinal contra el Liverpool de Michael Owen, Steven Gerrard y Jamie Carragher.

Los ingleses ganaron 5-4 en la final a un histórico Deportivo Alavés, que previamente había vencido al Rayo Vallecano en cuartos de final. Aquella temporada fue la primera vez que los madrileños disputaron alguna competición europea —y única hasta dentro de dos semanas—.

Este año, el Celta de Claudio Giráldez, Iago Aspas y compañía tampoco llega en su mejor momento tras acumular cinco empates y una derrota en La Liga. Situación similar a aquella temporada 2000-2001, que los celestes acabaron en sexta posición.

Aquel año, en el que el Celta también se enfrentó al Stuttgart y en el que el Rayo Vallecano disputaba competición europea, los celestes alcanzaron la final de Copa del Rey contra el Zaragoza. Entonces, se perdió 3 a 1, pero quién sabe si el destino puede llevar al conjunto olívico a repetir los éxitos de aquella temporada, o a superarlos.