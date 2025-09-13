Celta - Girona: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Los jugadores del Celta frente a su afición durante un partido de La Liga Celta de Vigo

El Celta vuelve a Balaídos tras el parón de selecciones. Los de Claudio Giráldez buscarán su primera victoria contra el Girona después de recuperar las buenas sensaciones del último partido contra el Villarreal.

Balaídos volverá a presentar un ambiente inigualable para empujar a los suyos hacia la primera victoria de la temporada. El club olívica llega a la cuarta jornada de La Liga con tres puntos tras cosechar tres empates contra Mallorca, Betis y Villarreal, y una derrota en el estreno liguero contra el Getafe.

Por su parte, el Girona de Michel llega en uno de sus peores momentos desde aquella histórica temporada en la que consiguieron clasificarse a la Champions. El equipo catalán llega a Vigo último, con 0 puntos tras perder contra Rayo Vallecano, Villarreal y Sevilla.

El equipo revelación de la temporada 2023/24 se enfrentará a una de las sorpresas del pasado curso. Los defensas celestes Marcos Alonso y Carl Starfelt han sido duda para el partido. El sueco ha vuelto esta semana a entrenar con el grupo, mientras que el madrileño ha seguido una preparación individual.

Bajo este contexto, los futbolistas saltarán al verde de Balaídos a las 14:00 horas de este domingo 14 de septiembre. Quien no consiga entrada para ir al estadio podrá disfrutar del encuentro a través de Movistar+.