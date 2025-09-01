Últimas horas del mercado de fichajes: el Celta sueña con poner la "famosa guinda"

Esta medianoche se cierra el mercado de fichajes y el Celta todavía podría agitar su plantilla, aunque las posibilidades son escasas. Para esto, necesitaría la salida de algún jugador, con cuatro nombres que parecen los que entran en las quinielas para hacerlo.

Por diferentes motivos, Aidoo, Cervi, Fran Beltrán y Mingueza podrían dejar el Celta en las próximas horas. En el caso de los dos primeros, no cuentan para Giráldez, pero el club no termina de encontrarles acomodo en otro equipo, por lo que su salida se prevé complicada.

Beltrán y Mingueza encaran su último año de contrato. Todavía sin renovar, el primero suena como una opción del Girona, entrenado por Míchel, con el que coincidió en el Rayo Vallecano. Los albirrojos acaban de traspasar a Yangel Herrera a la Real Sociedad por 15 millones, por lo que Beltrán podría ser uno de los elegidos.

En el caso de Mingueza, los cantos de sirena de la Premier llevan sonando mucho tiempo. A pesar de que el catalán se ha mostrado feliz en el Celta, donde es una figura clave para Giráldez, tampoco se descarta que llegue una oferta que convenza a todos.

Si hay salidas, habrá que ver si hay entradas. El sueño, "la guinda" a la que se ha referido el técnico de O Porriño, es Brais Méndez. Desde Donosti aseguran que podría ser uno de los que abandone el club en este último día de mercado, aunque su fichaje por el Celta sigue pareciendo algo lejano.