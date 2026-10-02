El Concello aprueba el acuerdo de colaboración con la UVigo para remodelar el campo de rugby

El Concello de Vigo ha aprobado este viernes la Xunta de Goberno Local el acuerdo de colaboración con la Universidade de Vigo (UVigo) para remodelar el campo de rugby, situado en el campus de As Lagoas. El documento recoge un presupuesto total de 624.000 euros.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde ha explicado que el objetivo del convenio es la remodelación completa del actual campo de rugby. "Queremos una infraestructura de primer nivel para incrementar la oferta de instalaciones deportivas de la ciudad", ha asegurado.

De esta manera, el campo podrá albergar competiciones de ámbito autonómico y estatal, así como podrá desarrollar proyectos de deporte base e incrementar la oferta y variedad de instalaciones deportivas.

El convenio de colaboración recoge una inversión municipal de 500.000 euros, a razón de 200.000 euros en 2026 y de 300.000 euros en 2027. La universidad aportará una cantidad de 124.819 euros.

Caballero ha explicado que el rugby tiene mucho arraigo en la ciudad y, en estos momentos, los deportistas entrenan en campos de fútbol municipal, como el de la ETEA. El objetivo es que puedan utilizar las instalaciones del campus.