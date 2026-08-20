La Copa del Mundo visitará Vigo el próximo fin de semana en homenaje a Borja Iglesias

Hace un mes, Borja Iglesias se convirtió en el primer gallego en ser campeón del mundo de fútbol. Una hazaña histórica por la que será homenajeado el próximo fin de semana en el templo celeste, con la presencia única del trofeo que levantó el pasado 19 de julio en Estados Unidos.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha ofrecido a todos los clubes de La Liga con internacionales en la selección española el trofeo de la Copa del Mundo, con el fin de homenajear a sus jugadores.

El estadio Metropolitano fue la primera parada del trofeo, en el partido que enfrentó al Atlético de Madrid de Alex Baena, Marc Pubill y Marcos Llorente al Málaga. Los internacionales celebraron junto a sus seguidores la hazaña mundialista.

La Copa del Mundo viajará a Bilbao este fin de semana, donde serán homenajeados Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams. El miércoles 26 volverá a Madrid, pero al Santiago Bernabéu, y, un día más tarde, se trasladará hasta el Camp Nou.

Tras realizar la correspondiente parada en Donosti, donde los aficionados de la Real Sociedad reconocerán el papel de Mikel Oyarzabal en el Mundial, el trofeo aterrizará en Vigo el domingo 30 de agosto.

El Celta se enfrentará al Athletic a las 21:30 horas. Será la tercera jornada de liga para los de Claudio Giráldez, cuando Borja Iglesias sea homenajeado por el estadio de Balaídos al convertirse en el primer futbolista gallego campeón del mundo.

"Una vez realizados los homenajes a los internacionales campeones en los estadios de Primera División, el trofeo de la Copa Mundial iniciará un recorrido por todo el país que acercará el triunfo de la Selección a todos los aficionados de España", ha informado la RFEF.

Ruta de la Copa del Mundo