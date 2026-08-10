Así es el torneo de golf de Vigo que convierte el deporte en un exclusivo espacio de deporte y networking. Cedida

El Torneo de golf Eurored-Costa verde Bingos evoluciona con una nueva imagen y un formato renovado que refuerza su papel como punto de encuentro para empresarios, directivos y profesionales, donde el golf se convierte en un espacio para generar relaciones y nuevas oportunidades

¿Qué tiene el golf para seguir siendo uno de los deportes favoritos del mundo empresarial?

Estamos en un momento donde las reuniones duran apenas una hora y los contactos profesionales se intercambian en cuestión de segundos pero, dentro de esto, hay un deporte que sigue defendiendo otra forma de relacionarse.

Sin prisas, sin pantallas y con varias horas por delante para conversar, para divagar, para explicarse. Quizá por eso el golf continúa siendo, décadas después, uno de los grandes aliados del networking empresarial

Torneo de golf Eurored-Costa verde Bingos. Cedida

Cada hoyo ofrece tiempo para conversar. Cada recorrido invita a conocer mejor a quien camina a tu lado. Y, muchas veces, las relaciones que nacen durante una jornada en el campo terminan convirtiéndose en colaboraciones que se prolongan durante años.

Esa filosofía es la que ha llevado al Torneo de golf Eurored-Costa verde Bingos a consolidarse, tras más de una década de trayectoria, como una de las grandes citas privadas del golf corporativo en Vigo.

Celebrado el pasado 25 de julio bajo un formato exclusivo por invitación, el encuentro volvió a reunir a más de un centenar de empresarios, directivos, clientes, colaboradores y aficionados al golf en una experiencia donde la competición comparte protagonismo con las conversaciones, las conexiones profesionales y la creación de nuevas oportunidades.

Más que un torneo, una experiencia compartida

Quien nunca ha participado en un torneo de golf puede pensar que todo gira alrededor de la competición. Sin embargo, los grandes encuentros corporativos funcionan de otra manera.

La jornada comienza mucho antes del primer golpe y continúa cuando la última bola entra en el hoyo. Durante horas se comparten recorridos, conversaciones, comidas y momentos que permiten conocerse de una forma mucho más cercana que en cualquier reunión de oficina.

Torneo de golf Eurored-Costa verde Bingos. Cedida

Por eso este tipo de eventos se han convertido en herramientas de relación para muchas empresas. El objetivo ya no es únicamente jugar bien, sino crear un entorno donde surjan nuevas conexiones de forma natural.

Una nueva imagen para seguir creciendo

Después de más de diez años de historia, el Torneo de golf Eurored-Costa verde Bingos ha iniciado una nueva etapa con una identidad renovada y un concepto que refuerza precisamente esa idea: ofrecer una experiencia donde deporte, empresa y hospitalidad conviven durante toda una jornada.

La organización, asumida por Vera Experiences, ha impulsado esta evolución con el propósito de seguir consolidando un evento que ya ocupa un lugar destacado dentro del calendario del golf corporativo en Galicia.

Empresas que comparten una misma filosofía

Uno de los aspectos que mejor refleja la evolución del torneo es la diversidad de compañías que participan cada año.

En esta edición, empresas como Abramar Viajes by Úbico, Luckia, Gourmet Vigo, ISEGA, BMW Celtamotor, Roberto Joyero, Balneario de Mondariz, Buba Camarón y Garaje Clandestino – Harley-Davidson Motor Company contribuyeron a hacer posible una jornada pensada para compartir experiencias y fortalecer relaciones profesionales.

Más que una presencia institucional, su implicación demuestra el valor que muchas organizaciones conceden a este tipo de encuentros, donde las conexiones personales surgen de manera espontánea en un entorno diferente al habitual.

Torneo de golf Eurored-Costa verde Bingos. Cedida

El verdadero premio no es el hoyo en uno. Sí, había un reloj de alta gama, un BMW y una Harley-Davidson esperando a quien lo lograse. Y, además, el premio a los ganadores del torneo es de la mano de Abramar Viajes by Úbico: dos noches de hotel + golf, mientras que el vuelo para dos personas al Caribe formaba parte del sorteo.

Para muchos de los asistentes, el mayor valor del torneo no estaba en esos premios.

Estaba en las conversaciones mantenidas entre golpe y golpe, en los nuevos contactos generados durante la jornada y en la posibilidad de compartir un día completo con profesionales de distintos sectores en un entorno que favorece algo cada vez más difícil: hablar sin prisas.

Quizá esa sea la razón por la que, después de más de una década, el Torneo de golf Eurored-Costa verde Bingos continúa creciendo. Porque entiende que el golf puede ser mucho más que un deporte. Puede convertirse en el escenario donde nacen relaciones profesionales duraderas y donde el networking deja de ser un concepto para convertirse en una experiencia.