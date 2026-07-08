Polémica en Vigo por el gesto de un argentino durante el Mundial: "Hoy hinchamos por España"

Un argentino residente en España desde hace cuatro años ha agitado las redes sociales esta semana tras publicar un vídeo durante el partido de octavos de final del Mundial entre Portugal y España, disputado el pasado lunes.

En la grabación, el joven, conocido en redes como @tomygagna, aparece en el Auditorio Municipal de Castrelos, donde el encuentro se retransmitió en una pantalla gigante. Allí explica que va a hacer algo que nunca pensó que haría: cambiarse la camiseta de la selección argentina por la de España para animar al país en el que lleva años viviendo.

"Mi abuelo era gallego, este país me abrió las puertas, así que hoy hinchamos por España. Mañana, por Argentina", afirma en el vídeo.

Un gesto que, aunque puede parecer inofensivo, ha desatado una intensa polémica en los comentarios. Mientras algunos usuarios aplauden su decisión, otros lo critican e incluso lo insultan por considerar que está "abandonando su patria".

"Ponte la camiseta de un español, no de un marroquí" o "Ya estará cobrando una paga" son algunos de los lamentables comentarios que ha recibido. Frente a ellos, también se acumulan las muestras de apoyo: "Eres un grande, ojalá muchos fueran como tú"; "Yo soy español, culé y madrileño, pero Messi, por todo lo que hizo, lo que significa y representa, me hizo sentirme uno de los vuestros, y tú eres un orgullo para toda la gente que tuvo que emigrar allí"; o "Honor a tu abuelo y a su nieto", puede leerse entre las respuestas.

Vigo celebra la victoria de Argentina

La comunidad argentina ha protagonizado otro de los momentos más destacados de la semana tras la victoria de la selección frente a Egipto por 3 a 2 en el último minuto y con una polémica actuación arbitral. Los aledaños convirtieron las inmediaciones del estadio de Balaídos en el lugar de celebración de un amplio grupo de argentinos por el pase a cuartos del Mundial de su selección.