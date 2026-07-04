Uno de los vehículos en la rotonda del Centenario de Vigo.

Uno de los vehículos en la rotonda del Centenario de Vigo. Treintayseis

Deporte

O Castro acoge el último y espectacular tramo del Rallye Rías Baixas en Vigo

La ceremonia de entrega de premios será a las 21:30 horas en Policarpo Sanz

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Vigo acoge este sábado el último día de competición del Rallye Rías Baixas con el tramo de subida a O Castro como gran protagonista por su espectacularidad.

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A las 20:05 horas ha comenzado el TC12 y han sido muchos los vigueses que se han agolpado en las diferentes zonas accesibles para poder seguir la evolución de los vehículos.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará a las 21:30 horas en Policarpo Sanz.