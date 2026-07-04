O Castro acoge el último y espectacular tramo del Rallye Rías Baixas en Vigo

Uno de los vehículos en la rotonda del Centenario de Vigo. Treintayseis

Vigo acoge este sábado el último día de competición del Rallye Rías Baixas con el tramo de subida a O Castro como gran protagonista por su espectacularidad.

A las 20:05 horas ha comenzado el TC12 y han sido muchos los vigueses que se han agolpado en las diferentes zonas accesibles para poder seguir la evolución de los vehículos.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará a las 21:30 horas en Policarpo Sanz.