O Castro acoge el último y espectacular tramo del Rallye Rías Baixas en Vigo
La ceremonia de entrega de premios será a las 21:30 horas en Policarpo Sanz
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Vigo acoge este sábado el último día de competición del Rallye Rías Baixas con el tramo de subida a O Castro como gran protagonista por su espectacularidad.
A las 20:05 horas ha comenzado el TC12 y han sido muchos los vigueses que se han agolpado en las diferentes zonas accesibles para poder seguir la evolución de los vehículos.
La ceremonia de entrega de premios se celebrará a las 21:30 horas en Policarpo Sanz.