Borja Iglesias, viral tras negarle el paso al hotel de la Selección en el Mundial: ¿Eres jugador?

Borja Iglesias, viral tras negarle el paso al hotel de la Selección en el Mundial El Chiringuito

El delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, ha protagonizado uno de los vídeos más virales de las últimas horas en redes sociales. El futbolista vivió una divertida anécdota este jueves durante el Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, al no ser reconocido por el personal de seguridad.

En un vídeo difundido por El Chiringuito se puede ver cómo a Borja Iglesias le impiden acceder al hotel de concentración de la Selección Española al no reconocerlo. "¿Tienes un pase o eres jugador?", le pregunta una de las personas encargadas de la seguridad. Tras negarle inicialmente el acceso, llega una nueva cuestión: "¿Cómo te llamas?". "No le conoce", comenta entre risas uno de los aficionados que presenciaba la escena.

Finalmente, el delantero tuvo que ponerse en contacto con miembros de la selección para que confirmaran su identidad y lo ayudaran a entrar en el recinto.

Tras la difusión del hilarante momento, las redes sociales se han llenado de comentarios, memes y vídeos reaccionando a la escena. Muchos usuarios han bromeado con que, después del empate frente a Cabo Verde, ni siquiera reconocen al delantero de la selección española.