Celebran en Vigo un homenaje al 'exsecretario xeral para o Deporte', José Ramón Lete

Noche de homenaje en el Paseo do Príncipe de Vigo. Allí, en la sede del Celta, numerosas personalidades vinculadas al mundo del deporte, representantes institucionales, deportistas y exdeportistas se sumaron al homenaje a José Ramón Lete Lasa, exsecretario xeral para o Deporte.

La iniciativa fue promovida por el Real Club Celta de Vigo y por la Real Federación Galega de Fútbol. Además de los mencionados, también acudieron a "A Sede" Diego Calvo, actual secretario, o Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta en Vigo.

En esta cita - homenaje se puso de manifiesto el "compromiso co deporte galego" de Lete Lasa, así como "a súa capacidade de diálogo e de escoita cos diferentes axentes do sector".