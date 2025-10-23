Caballero y Louzán se vuelven a enzarzar con Vigo en el foco como sede del Mundial 2030

Al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, no le ha gustado nada que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, haya "amenazado" con llevar a los tribunales que la ciudad olívica no sea finalmente sede para el Mundial 2030 y le ha invitado a "hablar menos y hacer más".

Así lo ha asegurado este jueves en 'Nueva Economía Fórum', organizado por 'Fórum Europa', donde ha espetado que si sigue "hablando aquí de él sube la gasolina y el pan". El presidente de la RFEF ha vuelto a asegurar que, "como gallego de bien", quiere que tanto A Coruña como Vigo sean sedes, aunque ha dejado entrever desconfianza en los plazos de Balaídos para alcanzar el aforo de 43.000 espectadores exigido por la FIFA.

"Estamos camino de 2026 y esa renovación a día de hoy no se ha terminado, aún faltan dos años para terminar ese estadio", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que él fue el presidente de la Diputación de Pontevedra que firmó la renovación del estadio en 2015 por 15 millones de euros.

"Él dice, y probablemente podamos creerle o no, que va a hacer un estadio de 43.000. Va a tirar parte de lo que está haciendo ahora mismo", ha declarado sobre el proyecto anunciado para ampliar la grada de Tribuna. De todas formas, ha querido dejar claro que él no será el que decida, sino la FIFA.

"A Coruña asumió unos compromisos de elevar un estadio de 32.000 espectadores a 43.000 y Vigo exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo el tiempo pone a cada quien en su sitio, pero espero, como gallego de bien, que podamos tener quizá no una, posiblemente dos, espero que no sea ninguna. Vamos a entrar en el 2026 y FIFA exige que, con un año de antelación, esas mejoras de los estadios tienen que estar totalmente rematadas", ha sentenciado.

"Que envíe el nombre de Vigo a la FIFA"

Las palabras de Louzán han encontrado respuesta en Abel Caballero, que ha insistido en que el presidente de la RFEF "sigue tratando de evitar que Vigo sea ciudad sede del Mundial", y ha vuelto a insistir que Balaídos tiene un proyecto en construcción para lograr el aforo necesario, al igual que otras ciudades donde también están en obras.

El regidor ha instado a Louzán a que envíe el nombre de Vigo a la FIFA "inmediatamente", ya que está obligado a presentar 11 y el de la ciudad olívica es el siguiente en la lista, tras la renuncia de Málaga. "Pero yo quiero que también mande el de Valencia, que mande los dos nombres, esa es mi propuesta", ha puntualizado Caballero.

Además, ha añadido que, a pesar de que fue el actual presidente del fútbol español el que firmó el convenio en la Diputación, ha sido otra presidenta, Carmela Silva, "quien pagó la ampliación del campo".

Por último, Caballero ha afeado que Louzán entre en "descalificaciones personales" y ha comparado sus actuales situaciones en política: "Yo estoy aquí y él se fue para su casa". También ha recordado que todavía no ha mandado investigar lo que ocurrió para que Vigo desapareciese de las primeras listas, "un escándalo tremendo".