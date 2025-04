Rueda llama a "unir fuerzas" en el caso de las sedes del Mundial 2030: "Ojalá haya dos en Galicia"

"Unir fuerzas" y no usarlo para la "confrontación política". Así es cómo ha pedido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se trate la polémica sobre la elección de las sedes del Mundial 2030, y ha subrayado que lo importante es que Vigo entre en un listado en el que ya se encuentra A Coruña.

Rueda ha realizado estas declaraciones en la inauguración del paseo de Beiramar, en Vigo, donde ha matizado que es necesario "dar explicaciones", pero que "no lleva a ninguna parte utilizar esto para un enfrentamiento más". Además, ha insistido que la Xunta apoyará a aquellas ciudades gallegas que finalmente sean seleccionadas: "Es lo que seguimos diciendo. Ojalá pueda haber dos sedes en Galicia, y ahí estará la Xunta colaborando".

Desde el Concello de Vigo insiten en que el presidente gallego pida explicaciones a la RFEF por la supuesta manipulación de las puntuaciones de la candidatura de Balaídos, pero Rueda ha dirigido su mirada hacia fuera: "También el presidente del Gobierno puede pedirlas, o el ministro responsable de Deportes".

Para el máximo dirigente del Ejecutivo gallego, lo importante es "el resultado final", que es que Vigo pueda ser sede del Mundial 2030, y centrarse en el proceso es "un error". "Por supuesto que es bueno saberlo todo, pero lo fundamental es mantenernos unidos. Ayer vi unas manifestaciones que me gustaron poco y que son lo de siempre, y ahí a la Xunta no la van a ver. Yo quiero resultados, y los resultados pasan por unir fuerzas. Hay ejemplos de sobra y yo quiero también ejemplos de eso en esta ciudad", ha sentenciado.

"¿No se ha enterado el señor Rueda?"

Abel Caballero ha contestado a Rueda asegurando que había hecho unas declaraciones "como si no tuviera nada que ver con él, como si Vigo no fuera Galicia y como si a él le diera igual". "Cuando Vigo se quedó fuera y yo pedí explicaciones y que se publicaran las calificaciones de todos los candidatos en todos los apartados, la Xunta de Galicia no dijo nada", ha espetado.

Caballero se ha preguntado si el presidente de la Xunta "no se enteró" de que se trata de "un escándalo monumental" y de que "toda España está hablando de esto". "¿No se enteró en señor Rueda? Pues yo creo que el señor Rueda sabe de esto mucho más de lo que está diciendo", ha sentenciado el regidor olívico, que ha vuelto a pedir el cese del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, por hablar de que el Concello no tenía "influencia". "Influencia es el amiguismo, el favoritismo", ha asegurado Caballero.

"Tienen que restituir a Vigo como sede y eso es lo que tiene que decir en este momento el presidente de la Xunta, porque sabe que Vigo fue indebidamente excluido, lo sabe toda España. Es un escándalo", ha asegurado para añadiir que "ahora ya sabemos lo que Rueda opina sobre que Vigo sea sede del Mundial".