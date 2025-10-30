Vigo inaugura la exposición "Un pueblo en llamas": la mirada comprometida de dos fotoperiodistas en Gaza

Inauguración de la exposición "Un pueblo en llamas", con la presencia del alcalde Abel Caballero ONG 'Hoy por ti'

"El horror y la esperanza" de Gaza se traslada desde este jueves a la calle de Príncipe de Vigo. La ONG "Hoy por ti", en colaboración con el Concello, ha inaugurado la exposición fotográfica "Un pueblo en llamas", que recoge la mirada comprometida de dos fotoperiodistas que han retratado la realidad palestina

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, los fotoperiodistas Sandra Barrilaro y Alex Zapico —quienes han presentado su trabajo para esta exposición—, y el representante de la ONG "Hoy por ti", Antonio Amaro. El regidor socialista ha puesto en valor el trabajo de los fotoperiodistas, a quienes ha calificado como "dos profesionales extraordinarios".

"Gracias a vosotros sabemos lo que ocurre allí y conocemos el riesgo de vuestra profesión", ha añadido el alcalde, que ha señalado que las imágenes de la muestra de Príncipe "dibujan el horror, inconcebible, espantoso; un horror que queremos que se transforme en esperanza desde el reconocimiento de lo que está ocurriendo".

En un contexto marcado por la reciente escalada de violencia, la expulsión forzosa de miles de personas y la amenaza constante a su memoria colectiva, la ONG "Hoy por ti" ha organizado una serie de jornadas para concienciar sobre la tragedia que viven los palestinos en Gaza y Cisjordania.

Así, la muestra se presenta como una pieza clave dentro de un programa más amplio que se viene desarrollando en la ciudad, con actividades de sensibilización y reflexión. De hecho, este jueves y este viernes, el Auditorio Mar de Vigo acoge el ciclo de cine "Palestina en pantalla", con documentales y películas que abordan la situación palestina desde una perspectiva humana y social.

Como cierre del programa, el 1 de noviembre a las 19:00 horas, la Puerta del Sol se convertirá en escenario de Música y palabras para Gaza, un evento artístico y solidario con actuaciones de músicos y poetas como As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, GALIOCA, Kaixo y Fillas de Cassandra, dúo gallego que cerrará el evento a las 22.30 horas.