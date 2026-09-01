Un estudiante de Redondela (Pontevedra) logra la plata en la Olimpiada Informática Internacional

El redondelano David Lago Alonso acaba de conseguir la medalla de plata en la Olimpiada Informática Internacional (IOI 2026), celebrada entre el 9 y el 16 de agosto en la ciudad de Taskent, en Uzbekistán.

Ganador de la Olimpiada Informática Gallega 2026, celebrada en A Coruña en febrero, y tercer clasificado en la Olimpiada Informática Española, celebrada en abril en Valladolid, el joven estudiante volvió a acceder al podio en la 38 entrega de este prestigioso evento, dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

Tras estudiar segundo curso de Bachillerato en el IES Pedro Floriani de Redondela, David consiguió la plata en una competición en la que se congregaron 375 estudiantes de 97 países. En total, la delegación española logró en la competición una medalla de plata, dos de bronce y una mención de honor.

"La experiencia fue muy buena, me lo pasé muy bien y conocí a mucha gente. Fue inolvidable y me alegra mucho haber podido vivirla otra vez, al igual que el año pasado en La Paz, en Bolivia, donde conseguí otra medalla de plata. Fue una semana en la que te reúnes con gente de todo el mundo con intereses parecidos a los tuyos, haces muchos amigos y disfrutas de un tiempo en un país nuevo", cuenta David.

La delegacion española en Uzbekistan. Cedida

Diez horas de competición

En la competición, de 10 horas -repartidas en dos días-, los participantes tuvieron que resolver distintos problemas de informática.

David Lago comenzará este curso 2026-2027 la universidad, un momento vital ante el que confiesa estar "bastante emocionado y con ganas de comenzar esta nueva etapa, aunque también con cierta nostalgia por el final de este verano tan especial".

"Voy a estudiar en Cataluña, ya que fui seleccionado por el Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (CFIS) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) para cursar el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Física. Tengo muchas ganas de empezar, ya que el centro tiene bastante prestigio, y espero no llevar demasiado mal el tema del catalán", explica.

Oro en la Olimpiada Iberoamericana

Este joven estudiante también participó este año en la Olimpiada Iberoamericana de Informática, que se celebró de forma virtual el pasado 20 de junio, organizada por Cuba. Consiguió una medalla de oro, es decir, el segundo puesto en la clasificación general de la competición. En total, la delegación española sumó tres medallas de oro, siete de plata y tres menciones de honor.

La Olimpiada Informática Gallega (OIG) 2026 se celebró el pasado mes de febrero en la Facultad de Informática de A Coruña, organizada por el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia (CPEIG), en colaboración con las tres universidades gallegas —Universidad de A Coruña (UDC), Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Universidad de Vigo (UVigo)— y con el apoyo institucional de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia.