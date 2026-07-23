El IES Alexandre Bóveda de Vigo denuncia una situación de precariedad tras reducirse su personal

El IES Alexandre Bóveda, en el barrio vigués de Coia, ha mostrado, a través de su claustro, un "profundo malestar" tras conocer la dotación de profesorado asignada al centro para el curso 2026/2027. La ha tachado de "claramente insuficiente" para poder "atender ás necesidades reais do alumnado e garantir unhas condicións adecuadas de ensino".

Más concretamente, los profesores aseguran que el cupo es muy inferior al que se solicitó por la dirección y representa una reducción de recursos que limita "a atención individualizada, os reforzos, os apoios e a capacidade organizativa do instituto".

Por otro lado, se denuncia la amortización de una plaza en el departamento de Biología y Geología "sen comunicación previa nin explicación". También la "no concesión" de la segunda plaza de Orientación no solicitada. En este sentido, el IES envió "en varias ocasións" los datos del alumnado con necesidades educativas.

En definitiva, el claustro considera que estas decisiones suponen "un trato inxusto cara ao centro e comprometen a calidade da atención educativa. Por este motivo, solicita á Consellería de Educación a revisión da dotación asignada, o reforzo dos recursos destinados á atención á diversidade e unha aplicación transparente, obxectiva e equitativa dos criterios de distribución do profesorado".