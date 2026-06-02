Arranca Selectividad en Vigo: nerviosismo y ganas de "acabar la tensión" entre más de 3.000 alumnos

La Proba de Acceso á Universidade (PAU) ha comenzado. Desde las 9:00 horas de este martes, más de 3.000 estudiantes de Vigo y su área se han reunido en la Cidade Universitaria de la UVigo (Cuvi) para enfrentarse a los exámenes que darán inicio a su nueva vida.

Desde las 8:00 horas, cientos de alumnos de colegios públicos, privados y concertados se han agrupado en las facultades de la UVigo, donde apenas se han registrado atascos. Muchos han repasado sus apuntes por última vez, mientras que otros han tratado de distraerse antes de entrar a las aulas.

Una hora más tarde, han comenzado las presentaciones, que no han durado mucho y algunos estudiantes han decidido salir a las zonas de descanso para tomar el último respiro antes del primer examen. La prueba de Lengua Castellana ha comenzado a las 10:00 horas.

El nerviosismo era palpable en cada esquina de las instalaciones académicas. Alumnos perdidos en busca de su aula y padres arropando a sus hijos han sido algunas de las escenas más repetidas durante esta mañana, en la que 3.026 alumnos de Vigo y área demostrarán lo aprendido durante los últimos dos años.

La ciudad olívica es la urbe gallega con mayor número de aspirantes para acceder a la universidad, por delante de A Coruña a (2.855) y Santiago de Compostela (2.472). El mapa de sedes se completa con Pontevedra (1.494), Ourense (1.229), Lugo (1.049) y Ferrol (832).

Asistencia los tres días

Como ya ocurrió la edición pasada, el calendario propuesto por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (Ciug) obligará a los estudiantes a acudir las tres jornadas de exámenes, ya que se ha desplazado el examen de Lingua Galega e Literatura a la última mañana del jueves.

Tras examinarse de Lengua Castellana a las 10:00 horas de este martes, los alumnos se enfrentarán a una de las pruebas más temidas a las 12:00 horas: Historia de España o Historia de la Filosofía, como recuerda Europa Press.

Por la tarde, se realizarán las pruebas de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos (16:00h), cerrando el día con Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera e Historia de la Música y de la Danza (18:00h).

La segunda jornada arrancará a las 09.30 horas con la Primera Lengua Extranjera. A las 11.30 horas será el turno de Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP. y al Diseño II.

En la de por la tarde se evaluarán Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego II, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II (16:00h), finalizando con Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática (18:00h) .

La jornada final comenzará con Lengua Gallega y Literatura a las 9.30 horas y la PAU 2026 concluirá oficialmente con los exámenes de Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales, que se desarrollarán entre las 11.30 y las 13.00 horas.