La exdirectora general de Recursos Humanos del Sergas será la nueva gerente de la UVigo

La Universidade de Vigo (UVigo) ha desvelado este miércoles el nombre de la nueva gerente de la institución académica viguesa. La rectora electa, Carmen García Mateo, ha elegido a Ana María Comesaña Álvarez, antigua directora general de Recursos Humanos del Sergas y actual Subdirectora General de Relaciones Laborales y Actuaciones Jurídicas del Servicio Madrileño de Salud.

Licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Comesaña cuenta con formación especializada en gestión universitaria y dirección sanitaria, así como con 30 años de experiencia en dirección de recursos humanos, relaciones laborales y organización de grandes instituciones públicas.

García Mateo ha resaltado "su experiencia en la gestión de organizaciones complejas, su capacidad de negociación y su conocimiento de la universidad pública" como elementos claves para su elección. La rectora electa ha señalado como objetivos de Comesaña el "fortalecimiento organizativo" y la "modernización de la Universidade de Vigo".

Nacida en Vigo, Ana Comesaña ocupa en la actualidad la Subdirección General de Relaciones Laborales y Actuaciones Jurídicas del Servicio Madrileño de Salud, tras haber desempeñado responsabilidades como directora general de Recursos Humanos del Sergas y subdirectora de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud.

"A lo largo de su trayectoria ha liderado procesos de negociación colectiva, acuerdos de carrera profesional, estabilización de empleo, planificación de cuadros de personal y proyectos de modernización y digitalización de la gestión de personal en organizaciones con decenas de miles de profesionales", ha destacado la institución académica.

Comesaña también formó parte del organigrama de la UVigo durante su carrera profesional. Tras iniciar su trayectoria en el Sergas como Subdirectora Xeral de Políticas de Personal, se incorporó en 2008 a la Vicexerencia de Persoal de la universidad olívica. Dejó este puesto en 2010 para regresar al Servicio Galego de Saúde.

El nombramiento de Comesaña, ha subrayado García Mateo, "forma parte de la apuesta del nuevo equipo rectoral por reforzar la planificación, la capacidad organizativa y la profesionalización de la gestión universitaria en un contexto marcado por importantes retos en materia de recursos humanos, organización administrativa y modernización institucional".