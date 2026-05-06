Jornada electoral en la UVigo: El mundo académico vigués elegirá hoy a su nuevo rector

Jornada electoral en la Universidade de Vigo. Este miércoles la comunidad educativa elegirá a su nuevo rector de entre tres propuestas: Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro. Eso sí, uno de ellos tendrá que aunar, al menos, el 50% de los votos para quedarse con el puesto tras una primera vuelta. Con todo, parece que los candidatos dan por hecho que tendrá que producirse una segunda votación que enfrente a los dos más votados de este miércoles.

García Mateo, en declaraciones recogidas por Europa Press, aseguró que este se trata de un proceso "muy largo" que comenzó ya hace "año y medio", con estos últimos 15 días "muy intensos". No se ha mostrado nerviosa, sino "expectante", esperando conseguir la confianza de la comunidad educativa para hacerse con el Rectorado, aunque manifestó su respeto por el resto de candidatos.

Belén Rubio, por su parte, se ha mostrado convencida ante la posibilidad de pasar a una segunda vuelta y, tras ella, ser la siguiente rectora de la UVigo. Así, en el supuesto de tener que apoyar a otro candidato si no sale elegida, ha dicho que es "muy difícil" porque los programas son "diferentes". En este punto, ha lamentado que, a su juicio, García Mateo no hace una "apuesta fuerte" por la internacionalización, lo cual es una "falta" muy importante. Respecto a Porteiro, ha dicho que no ve en su programa una apuesta "clara" de estabilización y de consolidación para el Personal Docente e Investigador.

Precisamente Jacobo Porteiro tampoco ha querido señalar a quién votaría en caso de no ser elegido para pasar a una supuesta segunda vuelta. Él ha indicado que si mostrase alguna preferencia "estaría condicionando el voto" a los que lo han apoyado a él y "eso va radicalmente en contra de lo que piensa que deben ser unas elecciones al Rectorado". "No creo que sea una cuestión de personas, sino entre modelos y no veo el modelo que nosotros proponemos identificado con ninguna de las otras dos candidaturas", ha insistido.

El recuento, a media tarde

Este miércoles la comunidad educativa de la UVigo está llamada a votar en las elecciones al Rectorado para elegir entre los tres candidatos. Será a las 18.00 horas cuando cierren las urnas y comenzará el recuento.

El jueves se proclamarán los resultados provisionales, aunque se espera que la noche del miércoles ya se conozcan los primeros datos.

En caso de que ninguno de los tres candidatos alcance el 50% de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta, que será el viernes 15 de mayo.