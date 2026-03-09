Tres mujeres aspiran a liderar la Universidade de Vigo con Carmen García Mateo como rectora

La catedrática Carmen García Mateo ha presentado este lunes en el campus de Pontevedra su candidatura a la rectoría de la Universidade de Vigo (Uvigo), acompañada por las candidatas a las vicerrectorías de campus: Marián Fernández Villarino, por el Campus de Pontevedra, y Montserrat Cruz González, por el Campus de Ourense.

La presentación simbolizó el "liderazgo compartido" dentro de una "universidad construida desde los tres campus", que fortalezca la "autonomía y el peso estratégico a cada sede".

En una intervención vinculada a las reivindicaciones de 8 de marzo, García Mateo destacó que, de prosperar la candidatura, las tres mujeres asumirían la máxima representación institucional en Vigo, Pontevedra y Ourense, como un "proyecto valiente con una nueva manera de entender el liderazgo para transformar nuestra institución".

"Creemos en una UVigo que crezca desde la cercanía, donde cada campus tenga capacidad de decidir su futuro y potenciar su identidad propia", subrayó ante Europa Press la candidata, catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones e investigadora en tecnologías del habla e inteligencia artificial aplicada a la salud, con una amplia trayectoria académica e institucional en la universidad.

Durante el acto también se anunció el lanzamiento del ciclo de conferencias 'A universidade que queremos', una iniciativa abierta a la comunidad universitaria para debatir cuestiones estratégicas sobre el futuro de la institución. Las sesiones, que combinarán relatorios breves con charlas participativas, se celebrarán los miércoles 11, 18 y 25 de marzo en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación del campus de Vigo, a las 13:00 horas, con un formato híbrido que permitirá seguir los debates de manera presencial o en línea a través del Campus Remoto.

La vicerrectora candidata por el Campus de Pontevedra, Marián Fernández Villarino, subrayó que el campus de Pontevedra "tiene muchos recursos, posibilidades y proyección" y destacó que "tiene que retomar su espacio y acreditarse como campus de excelencia", haciendo referencia también a nuevas titulaciones y oportunidades de dobles grados que se prevén estudiar dentro del programa de la candidatura.

García Mateo señaló también la falta de una residencia universitaria como una "reivindicación histórica" y anunció que, aprovechando el actual plan nacional de vivienda y la disposición del Ayuntamiento de Pontevedra, su candidatura apostará por poner en marcha este proyecto.

Los tres candidatos conocidos hasta la fecha al Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo), Carmen García Mateo, Belén Rubio y Jacobo Porteiro, han registrado este lunes oficialmente sus propuestas, después de que esta mañana se abriese el plazo para presentarlas. La candidata de H2040, Belén Rubio, y el de ConSenso, Jacobo Porteiro, optaron por presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la UVigo.